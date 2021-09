RJ pode ser candidato à sede do Mundial de Clubes de 2021

O secretário de Fazenda e de Planejamento do município do Rio de Janeiro, Pedro Paulo confirmou, nesta quinta-feira (16), que há um debate sobre a possibilidade de a cidade ser candidata à sede do Mundial de Clubes deste ano. A movimentação acontece em meio à busca da Fifa (Federação Internacional de Futebol) por um novo anfitrião para o torneio, após a desistência de Tóquio, no Japão.



A decisão da cidade japonesa foi anunciada no último dia 7 e aconteceu devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. A competição está prevista para ser disputada de 9 a 19 de dezembro.





"Acreditamos que a volta do público, com os protocolos sendo seguidos, como o próprio secretário da Saúde Daniel Soranz acompanhou, com responsabilidade... É possível voltar de forma ordeira. Não tenho dúvidas de que a estratégia estabelecida pelo prefeito Eduardo Paes, e pela prefeitura, é de retorno responsável, não só do Maracanã, como do Engenhão [Nilton Santos] também. E o Rio de Janeiro [fica] aberto para trazer novos eventos esportivos para a cidade. Estamos iniciando as discussões para que a final do Mundial de Clubes possa ser no Rio, à medida que Tóquio abriu mão. Estamos nos movimentando junto ao Flamengo [administrador do Maracanã], à CBF, e também junto à Fifa para que a cidade possa concorrer a sediar a final", disse, em entrevista à BandNews.

O Maracanã voltou a receber público nos jogos na quarta (15), no duelo entre Flamengo e Grêmio, pela Copa do Brasil. Em nota, a administração do estádio considerou a operação como positiva, mas pontuou que "entende que ajustes são sempre necessários".





O secretário defende que o Rio tem condições necessárias para receber o evento e lembrou outros torneios de grande porte que passaram pela cidade recentemente.





"Temos total condição, o Maracanã, o Engenhão... Tem vários jogos além da final. A cidade se colocará, sim, como postulante a sediar essa final. Temos experiência em sediar grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas. A cidade do Rio está absolutamente apta a sediar esses jogos. Com o Flamengo sendo um dos times que caminha para essa final, não tenho dúvidas de que seria uma alegria para o Brasil e para o carioca", frisou.





Relembre





A Cidade Maravilhosa já foi sede do Mundial de Clubes da Fifa em 2000, justamente na primeira edição. O Corinthians se sagrou campeão da competição que contou ainda com Vasco, Manchester United, Real Madrid, All-Nassr (Arábia Saudita), Raja Casablanca (Marrocos), Necaxa (México) e South Melbourne (Austrália).





Esta seria a primeira vez que o Japão receberia o Mundial de Clubes desde 2016. O torneio foi realizado nos Emirados Árabes (2017 e 2018) e Qatar (2019 e 2020) nos últimos anos.





Entre os participantes do Mundial estará o campeão da Libertadores, que terá, ao menos, um brasileiro na final. De um lado da chave, o Atlético-MG encara o Palmeiras, enquanto o Flamengo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, do Equador.