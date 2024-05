Santos goleia Guarani na Vila, mantém 100% e reassume liderança da Série B

COMO FOI O JOGO





O Guarani começou mais intenso que o time da casa e por pouco não abriu o placar aplicando a 'Lei do Ex'. O Peixe controlava as ações, mas sem conseguir ser incisivo diante de um adversário bem postado, e viu Luan Dias acertar o travessão na primeira (e única) chance dos visitantes na partida.

O Santos melhorou e contou com a qualidade de seus jogadores para abrir 2 a 0 na etapa inicial. Guiherme e Pituca estufaram a rede com chutaços, os primeiros do time ao gol do Guarani. As duas jogadas começaram pelos pés de João Schmidt e aproveitaram as brechas que não apareciam na defesa do oponente.

Os comandados por Carille ampliaram o domínio na volta do intervalo, decretaram a goleada e o Guarani ainda fez o "gol de honra" de pênalti — foi o primeiro gol sofrido pelo Santos no torneio. Morelos voltou a marcar após seis jogos, e Giuliano, que já havia dado uma assistência, também deixou o dele na partida.

GOLS E DESTAQUES





Quase Lei do Ex: Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Guarani teve um escanteio pela direita, a bola sobrevoou a área e sobrou para Luan dias no segundo pau. Ex-Santos, o meia emendou um chute à queima-roupa e carimbou o travessão.

1x0: Aos 32', João Schmidt recebeu na intermediária e tocou para Giuliano, que abriu na esquerda. Guilherme dominou e mandou uma bomba cruzada para estufar a bochecha da rede.

2x0: Aos 39', João Schmidt ficou com a sobra fora da área e ajeitou para Pituca. O capitão santista calibrou o pé e fez um golaço par ampliar.

Gol do Santos anulado: Aos 43, Morelos mandou cruzamento rasteiro, Guilherme não conseguiu dominar e a defesa afastou mal. Gil estava ligado no meio da área, bateu girando e acertou o cantinho. No entanto, a jogada foi anulada por impedimento do zagueiro no início da jogada após revisão de mais de quatro minutos.

3x0: Aos 9' do 2º tempo, Morelos recebeu na área, dominou e rolou para Pituca, que chutou de fora. O goleiro espalmou, mas o atacante colombiano aproveitou o rebote para estufar a rede.

4x0: Aos 16', Giuliano lançou Guilherme na esquerda, que invadiu a área e cruzou para trás. O próprio camisa 20 recebeu, dominou e bateu de chapa para fazer o quarto.

Pênalti e 4x1: Aos 25', Gil dominou errado na área e JP Chermont derrubou Chay na disputa pela bola. Caio Dantas foi para a cobrança, bateu alto e diminuiu. João Paulo acertou o lado, mas não conseguiu espalmar. Vitória sem sufoco.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Data e horário: 6 de maio de 2024, às 21h

Árbitro: Paulo Belence Alves

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Karla Renata Cavalcanti

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Amarelos: Escobar

Gols: Guilherme, aos 32'/1ºT, Pituca, aos 39'/1°T, Morelos, com 10'/2ºT, Giuliano, aos 16'/2ºT, e Caio Dantas, aos 28'/2ºT

SANTOS

João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar (Hayner); João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Otero (Patrick), Morelos (Willian Bigode) e Guilherme. T.: Fábio Carille

GUARANI

Douglas Borges; Diogo Mateus (Heitor), Léo Santos (Kayque), Lucas Adell e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno (João Victor), Luan Dias (Chay) e Airton (Marlon); Caio Dantas e Douglas Bacelar. T.: Júnior Rocha