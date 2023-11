Santos planeja reforços para 2024 mesmo antes de eleger novo presidente

O departamento de futebol do Santos já iniciou o planejamento para reforços pensando em 2024.







Publicidade

Publicidade

O scout do Santos recebeu sinal verde para iniciar movimentações no mercado da bola. A intenção é mapear e filtrar jogadores com potencial para reforçar o time na próxima temporada.





O Peixe tem como prioridade um zagueiro, lateral-direito e um ponta. Ainda está sob análise um lateral-esquerdo e um volante.

Publicidade





Apesar da movimentação, ainda não há nada avançado com nenhum jogador. O scout do Santos ainda está no processo inicial de análise.





Há cinco saídas possíveis no final da temporada: a de Gabriel Inocêncio, João Lucas, Júnior Caiçara, Camacho e Bruno Mezenga. Silvera ainda está sob análise, mas deve ter seu contrato renovado.

Publicidade





NOVA GESTÃO





A eleição no clube está marcada para 9 de dezembro. A partir do dia 10, ocorre a transição de um mandatário para o outro, que assumirá oficialmente em 1º de janeiro. Andrés Rueda não será candidato à reeleição.





O atual coordenador esportivo do Santos, Alexandre Gallo quer ficar e é nome que agrada algumas chapas. O Peixe terá cinco candidatos: Marcelo Teixeira, Mauricio Maruca, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Wladimir Mattos.