São Paulo e Corinthians empatam e miram decisões na Copa do Brasil

Empate de 1 a 1 com gosto amargo para São Paulo e Corinthians na tarde deste domingo (11), no Morumbi. O resultado não alivia a pressão para o Tricolor, com 31 pontos, segue cinco acima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por sua vez, vai a 44 pontos, mas fora do G4. As duas equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O São Paulo vai ao Rio de Janeiro precisando ganhar do Flamengo por dois gols de diferença, já o Timão precisa de uma vitória simples sobre o Fluminense para avançar à final.







Publicidade

Publicidade

Alegando desgaste físico por conta da semifinal da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, Rogério Ceni optou por escalar o São Paulo só com reservas. O Corinthians, com um time mais experiente, começou a controlar o meio de campo. Giuliano tomava conta do setor e iniciou a troca de passes com Róger Guedes e Yuri Alberto, que terminou com a pancada de Yuri no ângulo de Felipe Alves, para abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo.



O meio de campo do Tricolor era um problema. Ceni escolheu Colorado, titular em apenas cinco jogos no ano, para começar o Majestoso. Talles Costa, Galoppo e Igor Gomes davam criatividade ao setor, mas sem pegada na marcação. Por isso o jogo estava travado, sem chances de gol. O São Paulo achou o empate em uma jogada casual. Rafinha lançou, Éder ganhou de Gil e foi derrubado pelo zagueiro corintiano. Pênalti que o próprio Éder bateu e marcou, aos 32 minutos.

Publicidade

Publicidade



O segundo tempo deu a impressão de que seria melhor, até pela entrada de Luciano, Calleri e Patrick, no São Paulo, além de Renato Augusto e Fagner no Corinthians. E as mudanças deram mais resultado para o time visitante, que passou a pressionar o Tricolor. Renato Augusto ditava o ritmo em campo. Felipe Alves fez duas ótimas defesas e viu a bola de Fausto Vera explodir na trave.