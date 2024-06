São Paulo sai 'ileso' e chega ao Majestoso invicto, com reforço e incerteza

O São Paulo chega ao clássico contra o Corinthians em meio a um momento com boas notícias. Ainda invicto, o técnico Luis Zubeldía tenta a primeira vitória em clássicos pelo Tricolor e mira voltar no G4 do Campeonato Brasileiro.



O São Paulo não terá desfalques por suspensão. A equipe chegou para o duelo com o Inter com o zagueiro Alan Franco e os meio-campistas Alisson e Nestor pendurados, mas os três não tomaram cartão e passaram ilesos.

Por outro lado, Zubeldía terá reforço na zaga: Arboleda. O equatoriano volta a estar à disposição após ser desfalque na última quinta-feira devido a uma bolha no pé. Diego Costa, que substituiu o companheiro diante dos gaúchos, pode voltar ao banco de reservas.



O Tricolor tirou a "pressão" do tabu em Itaquera. Este será o primeiro Majestoso na Neo Química Arena após o time encerrar um jejum de quase dez anos sem vencer o Corinthians fora de casa — o triunfo ocorreu em janeiro, pelo Campeonato Paulista. Antes disso, foram 18 jogos sem qualquer vitória.

O treinador argentino ainda não perdeu no comando do clube do Morumbis: Zubeldía tem 11 jogos até aqui, com oito vitórias e três empates no currículo.



O posicionamento do meia-atacante Lucas ainda gera debate. O jogador integra o trio ofensivo com Luciano e Calleri e vem atuando aberto na ponta direita, com Luciano centralizado e Nestor do lado esquerdo.

Zubeldía, porém, se esquivou sobre o uso de seu camisa 7. O treinador, pós-empate contra o Inter, afirmou que vai definir a formatação da equipe apenas na véspera do Majestoso.



"Sabíamos que teríamos nosso momento para marcar o gol e o tivemos, mas creio que fizemos um trabalho muito interessante evitando que eles [Inter] tivessem chances claras de gol. Isso nos permite trabalhar para o próximo jogo, que sem dúvidas vai ser diferente. Se o Lucas vai pela direita, pelo meio ou pela esquerda? Creio que pode fazer bem qualquer das três funções. Mas isso vou definir no sábado", disse Zubeldía.



Lucas falou em "ajustar detalhes" para o clássico. Um dos líderes do elenco, ele ressaltou a dificuldade de cada rodada do Brasileirão e não abordou seu posicionamento dentro do gramado.



"Agora é recuperar bem, temos dois dias para descansar e jogar o clássico no domingo. Vamos ajustar os detalhes para fazer um bom jogo. A equipe se comportou bem, Brasileirão é guerra", disse Lucas.