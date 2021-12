São Paulo tenta evitar rebaixamento e outras marcas negativas no Brasileiro

O São Paulo ainda briga contra o rebaixamento faltando duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, a equipe está dois à frente do Cuiabá, primeiro time dentro da zona da degola. A inédita queda, contudo, não é o único recorde negativo que o clube tricolor quer evitar na competição.



A equipe tem um dos piores ataques da competição, com 28 gols, melhor apenas que os já rebaixados Sport (22) e Chapecoense (27). Faltando apenas dois jogos, o próximo deles às 19h desta segunda-feira (6), contra o Juventude, será quase impossível que os comandados de Rogério Ceni não amarguem o pior ataque do clube na era dos pontos corridos da competição.



A pior marca até hoje foi em 2013, quando o São Paulo fez 39 gols. Na ocasião, no entanto, a situação era mais tranquila para o time do Morumbi. Apesar de ter brigado contra o rebaixamento por um período da competição, a equipe tricolor terminou aquela edição na nona colocação.



Esta posição não foi atingida ainda pelo São Paulo na atual edição do Brasileiro. O melhor que a equipe conseguiu até o momento foi a 11ª colocação. Ainda na luta contra o rebaixamento, o time de Rogério Ceni pode terminar na pior posição da história do clube no torneio desde que os pontos corridos foram implementados, em 2003.

A pior posição até o momento foi em 2017, quando o São Paulo também brigou contra o rebaixamento, mas terminou na 13ª colocação. Essa é uma posição acima da atual que a equipe do Morumbi ocupa no Brasileiro. Caso não conseguia somar pontos contra Juventude e América-MG, seus últimos adversários no torneio, a equipe conseguirá mais uma marca negativa em uma temporada que começou com o fim da fila de títulos e terminará em crise.



Contra o Juventude, Rogério Ceni deverá ter uma escalação diferente da que sofreu 3 a 0 para o Grêmio em seu compromisso anterior. A provável formação tem Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.





Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta segunda-feira (6)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (FIFA-SC)

Transmissão: Premiere