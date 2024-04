Time misto dá conta do recado, e Palmeiras bate Vitória no Brasileiro

Mesmo poupando alguns titulares após uma sequência importante de jogos -final do Paulista e 2ª rodada da Libertadores-, o Palmeiras estreou neste domingo (14) no Brasileiro derrotando o Vitória, fora de casa, por 1 a 0.



Richard Ríos abriu o placar para o Palmeiras, aproveitando a única chance clara do Palmeiras no primeiro tempo. Apesar de controlar o ritmo do jogo nos 45 minutos iniciais, o Alviverde viu Weverton garantir a vantagem parcial com duas grandes defesas em lances parecidos pelo lado esquerdo do ataque do Vitória.

Em um segundo tempo equilibrado, o Vitória tomou a iniciativa no ataque. Depois de segurar o ímpeto inicial dos anfitriões, o Palmeiras controlou o ritmo da partida, mais lento, até o fim, garantindo o resultado positivo.



O triunfo do Palmeiras pôs fim a uma invencibilidade de 23 jogos do Vitória no Barradão. O Alviverde somou os primeiros três pontos no Brasileiro, e é o sétimo colocado, nos critérios de desempate. O Vitória, ainda sem somar pontos, é o 19º.

Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, acompanhou a partida no Barradão. Ele e sua comissão técnica têm ido a vários estádios do país desde o início da última semana.



O Palmeiras enfrenta o Inter na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes jogam no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília).

Já o Vitória só volta a jogar pela terceira rodada, quando faz clássico contra o Bahia, no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília). O jogo da segunda rodada, contra o Cuiabá, foi adiado por conta do compromisso do time mato-grossense na Copa Verde.





VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Zé Hugo); Willian Oliveira, Dudu (Mateus Gonçalves) e Rodrigo Andrade (Jean Mota); Matheusinho, Osvaldo (Iury Castilho) e Alerrandro (Luiz Adriano). T.: Léo Condé.





PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Richard Ríos (Flaco López), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Fabinho); Estêvão (Luís Guilherme), Rony (Naves) e Endrick (Lázaro). T.: Abel Ferreira.





Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data e horário: 14 de abril de 2024 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Alerrandro, Lucas Esteves (VIT); Richard Ríos, Endrick, Gabriel Menino, Mayke, Flaco López (PAL)

Gols: Richard Ríos, aos 20 minutos do primeiro tempo.