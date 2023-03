Superior Tribunal de Justiça convoca Robinho para discutir pena no Brasil

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou que o atacante Robinho seja convocado de forma "imediata" para acompanhar o processo de homologação da sentença italiana.





A urgência da convocação da ministra acontece após a defesa do ex-jogador do Milan ter revelado o endereço onde Robinho pode ser encontrado.

De acordo com Maria Thereza de Assis Moura, os defensores do ex-atleta da seleção brasileira podem apresentar uma contestação contra a homologação da sentença no Brasil. A citação, por sua vez,

é a primeira fase desse processo de reconhecimento.

A decisão da ministra do STJ em relação ao caso envolvendo o jogador foi publicada nesta quarta-feira (14).





Robinho foi condenado a nove anos de prisão, mas a Constituição brasileira impede que cidadãos natos sejam extraditados por delitos cometidos em outro país.





Por isso, a Itália solicitou formalmente que ele cumpra a pena em um presídio brasileiro.