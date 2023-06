STJD bane jogadores por manipulação; Bauermann é suspenso por 12 jogos

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) puniu nesta quinta-feira (1º) jogadores por conta do envolvimento no caso de manipulação de partidas do Brasileirão 2022. O objetivo era ganho de dinheiro com apostas em alguns eventos das partidas, como levar cartão amarelo.





A pena mais dura foi para Gabriel Tota, ex-Juventude, que foi banido do futebol e levou R$ 50 mil de multa. A rigidez com ele se deu pelo fato de ele ter aliciado outros jogadores do clube para participar do esquema, além de ele mesmo ter levado amarelo. O tribunal também baniu o goleiro Matheus, ex-Sergipe.

Publicidade

Publicidade





Mas dois jogadores saíram muito aliviados do julgamento. O lateral-esquerdo Igor Cariús, ex-Cuiabá e mais recentemente no Sport, teve denúncia rejeitada. Já o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, foi condenado a 12 jogos de suspensão.





A pena de Bauermman não trouxe afastamento tão longo porque os julgadores concordaram em mudar o enquadramento dos atos dele no julgamento. Bauermann foi denunciado inicialmente em um artigo (243) do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê punição a quem prejudica seu clube em troca de vantagem.

Publicidade





Mas a auditora Adriane Hassen, relatora do processo, puxou a fila para desclassificar a ação de Bauermann para agir contrariamente à ética desportiva (artigo 258). Assim, considerando os dois jogos em que Bauermann chegou a acertar com os apostadores que levaria cartão - o que acabou não cumprindo e, depois, devolvendo dinheiro - o jogador levou seis jogos de suspensão por cada um. Somando, 12 jogos.

Ao ouvir o voto da relatora, Bauermann se emocionou e chorou. Ele chegou a devolver R$ 200 mil aos apostadores e foi o único dos jogadores denunciados que ficou até o fim do julgamento na sede do STJD, no Rio.

Publicidade