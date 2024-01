Varredura encontra câmeras e microfones escondidos na sala da presidência do Corinthians

Uma varredura determinada pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, encontrou câmeras e microfones escondidos no gabinete do mandatário no Parque São Jorge. O cartola assumiu o cargo no último dia 2 de janeiro.





Ao menos três equipamentos de espionagem foram localizados no andar em que fica a sala do cartola e onde ocorrem também reuniões com outros dirigentes e conselheiros.

A reportagem obteve a informação com três fontes distintas e ainda teve acesso a fotos que mostram os equipamentos escondidos. Um deles estava atrás da tela de um quadro que fica atrás da mesa de Augusto.





Outro foi encontrado em um interruptor de tomada, e o terceiro, debaixo da mesa da secretária da presidência.

Além dos membros da nova diretoria, os locais são frequentados por empresários de atletas e executivos de empresas com as quais o clube mantém ou negocia parcerias.





Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do clube confirmou a informação. Em nota curta, disse apenas que "a nova administração do Corinthians lamenta, mas não se surpreende com o ocorrido".

O clube não informou, porém, se possível identificar uma transmissão ao vivo das imagens captadas pelas câmeras ou se havia algum tipo de receptação.