Venda de Matheuzinho ao Corinthians vai render R$ 700 mil ao Londrina EC

O fim da novela na negociação que levou o lateral Matheuzinho do Flamengo ao Corinthians vai render dinheiro ao Londrina. O Tubarão vai receber um percentual sobre o valor destinado a SM Sports.







Revelado pelo LEC, Matheuzinho assinou contrato com o Timão na última sexta-feira (16) e estreou com a camisa alvinegra no clássico contra o Palmeiras, no domingo (18). O lateral, de 23 anos, firmou vínculo com o Corinthians até o fim de 2028.



Após vários desencontros, o Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por 4 milhões de euros (R$ 21 milhões). Deste total, R$ 14 milhões serão repassados ao Flamengo e R$ 7 milhões à SM Sports, que detinha 50% dos direitos do jogador.







Do percentual da antiga parceira, o Londrina tem direito a 10%, conforme o contrato existente entre o clube e a SM Sports, que administrou o futebol alviceleste até o final do ano passado. O LEC vai receber os R$ 700 mil em duas parcelas. A primeira, de R$ 400 mil, entra nos cofres do clube nos próximos dias, e os outros R$ 300 mil serão pagos em agosto.



O Londrina e a SM Sports ainda detêm 10% dos direitos econômicos do lateral em uma negociação futura. O Flamengo ficou com 30% e o Corinthians com os 60% adquiridos agora. O contrato assinado com o time paulista prevê multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para clubes do exterior.





Matheuzinho chegou a se apresentar e treinar no Corinthians no início do mês, mas divergências contratuais entre Flamengo e Corinthians fizeram o jogador voltar ao Rio de Janeiro e quase inviabilizaram o negócio.







O lateral foi vendido pelo Londrina ao Flamengo em 2019. A negociação foi de R$ 1,2 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta. Em 2022, a SM Sports acionou a justiça para obrigar o Flamengo a publicar no BID da CBF a renovação de contrato com Matheuzinho, que na ocasião, havia estendido o seu vínculo até 2025. A justiça atendeu o pedido da empresa e o Flamengo precisou registar o novo acordo com o lateral.







