Globo assina contrato com dona do canal Desimpedidos para conteúdo na web

A Globo fechou um contrato de parceria, nesta quarta-feira (2), com a NWB, empresa especializada em conteúdo esportivo, para a produção de materiais para as páginas do Globo Esporte na internet. A partir desta semana, serão publicados textos, vídeos e videocasts dos canais Desimpedidos, Camisa 21, Passa a Bola e Futebol de Rua HD.







"Estamos felizes em anunciar essa parceria que consideramos promissora e é alinhada ao nosso propósito de oferecer conteúdo de forma dinâmica. A novidade vem para ampliar ainda mais a experiência para o usuário do ge, que encontra tudo que rola no mundo dos esportes em um só lugar, podendo consultar tabelas, matérias informativas, esportes em tempo real, reportagens, entrevistas exclusivas e muito mais", destaca Carina Guedes, Head de Produto do ge.





Para facilitar a navegação, serão disponibilizadas playlists dedicadas aos criadores de conteúdo dentro do site esportivo da Globo, concentrando o material em um lugar só. O influenciador esportivo e ex-BBB Fred Bruno e outros youtubers serão usados na campanha de lançamento da novidade ao público.





"É uma grande oportunidade estarmos em parceria com essa potência de notícias do esporte que é o ge. Para nós é fundamental aumentar o alcance dos canais criados pela NWB e também levar esse espaço para os criadores da TEIA. Essa parceria vai trazer novas perspectivas para a audiência do portal e gerar ainda mais valor para a NWB como produtora de conteúdo digital multiplataforma", explica Sergio Gandolphi, head e idealizador da TEIA NWB.





Conforme divulgado anteriormente pela Globo, o objetivo do projeto é alavancar os números e o engajamento de páginas oficiais, especialmente o canal do Globo Esporte no YouTube, que conta com 3,5 milhões de inscritos. A página oficial do Instagram também será usada para ampliar o alcance e proximidade com os espectadores.