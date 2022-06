LEC desencanta, vence a Ponte e ganha a primeira fora na série B

Depois de quase cinco meses, o Londrina voltou a vencer fora de casa em 2022. Na tarde deste sábado (11), o Tubarão venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12ª rodada da série B. Os gols da primeira vitória como visitante no Brasileiro foram marcados pelo atacante Matheus Lucas e pelo volante João Paulo, cobrando pênalti, ambos no segundo tempo.



O LEC não vencia fora de casa desde janeiro, quando ganhou do Azuriz pelo Campeonato Paranaense. O jejum era de 10 partidas - oito derrotas e dois empates. Com a vitória, o Alviceleste sobe para 15 pontos, em nono lugar, e se distancia da zona do rebaixamento. O Londrina volta a jogar no sábado (18) contra o Vasco, às 16h, no estádio do Café. A Ponte segue com 12, perto dos últimos colocados.

O jogo foi marcado por poucas oportunidades de gol, muitas faltas e cinco expulsões. O lateral Bernardo, da Ponte, e o atacante Gabriel Santos, do LEC, foram expulsos no primeiro tempo, após o árbitro rever os lances no vídeo, alertado pelo VAR. No segundo tempo, o zagueiro Thiago Oliveira foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Foram expulsos ainda o técnico Hélio dos Anjos e o preparador de goleiros do LEC, Edson Sabiá, após uma confusão entre os bancos de reservas.





As emoções ficaram reservadas para o segundo tempo. Aos 29 minutos, após cometer falta o zagueiro Thiago Oliveira foi expulso. Na cobrança, Caprini levantou na área e Matheus Lucas, que havia entrado há poucos minutos, marcou de cabeça. Lucas havia feito o gol de empate na última partida contra o Tombense.







