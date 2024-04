No Nordeste, Londrina EC começa luta para voltar à Série B

Em meio a tantas mudanças e incertezas no campo administrativo e financeiro, o Londrina estreia nesta segunda-feira (22) na Série C em busca do seu principal objetivo na temporada: voltar para a Série B em 2025. A caminhada começa contra o Confiança, na Arena Batistão, em Aracaju, às 20h.







Serão 19 confrontos na primeira fase e mais seis na segunda, em caso de classificação, para selar o retorno à segunda divisão. O torcedor espera que esta nova passagem pela terceira divisão - a segunda em quatro anos - seja tão rápida quanto a última. Após cair em 2019, o LEC conseguiu o acesso de volta à Série B já na temporada seguinte.

A trajetória, no entanto, não será das mais fáceis. Vivendo uma ebulição fora de campo, com novos gestores no futebol e a novela para a concretização da SAF , o técnico Emerson Ávila tenta blindar o elenco e concentrar os esforços na preparação da equipe. O time se trancou no CT, fechou os treinamentos e até as entrevistas coletivas presenciais foram evitadas.





Após cair nas quartas de final do Paranaense, o treinador teve um mês para ajustar o time e fez uma reformulação no elenco. Vários jogadores deixaram o clube, inclusive alguns titulares como o goleiro Neneca e o atacante Peu. Por outro lado, foram 12 contratações .





