LEC vence sua primeira partida no Campeonato Paranaense

O Londrina finalmente conquistou a primeira vitória no Campeonato Paranaense ao derrotar, de virada, o Operário por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (26), no estádio do Café.





A vitória, além de aliviar a pressão sobre o técnico Edinho que corria risco de demissão, levou o LEC para a sétima colocação com 4 pontos ganhos na zona de classificação para a próxima fase. No domingo, o Alviceleste enfrenta o Aruko, em Maringá.

O Londrina iniciou o jogo desorganizado e com dificuldades de sair jogando. O goleiro Saulo abusou dos chutões para o ataque. O Operário dificultava o trabalho do time londrinense imprimindo pressão no campo de ataque.





O LEC só melhorou a partir dos 20 minutos quando o trio de atacantes começou a incomodar a zaga do Fantasma. E, cinco minutos depois, o Alviceleste chegou ao gol. Em boa jogada de Victor Daniel pela direita, Pitbull marcou.

Porém, a bola bateu no braço do atacante e o gol foi anulado. Na sequência, Yago Rocha chutou forte e Saulo defendeu.





O Fantasma respondeu aos 40. Léo Morais tentou sair jogando e perdeu a bola para Alisson Taddei, mas Saulo salvou o LEC novamente.





Aos 42, Pitbull lançou Victor Daniel que cruzou na área. Na sequência, Clinton dividiu com a zaga e fez 1 a 0 para o Londrina. Foi o primeiro no time profissional do jovem nigeriano de 20 anos.





