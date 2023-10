Liminar favorável à SM bloqueia 90% de repasses da Liga Forte ao Londrina EC

A quebra de braço entre Londrina e SM Sports pelos recursos oriundos da LFF (Liga Forte do Futebol) ganhou mais um capítulo. A gestora do futebol alviceleste acionou a justiça, que concedeu uma liminar à empresa e bloqueou o repasse do dinheiro até o julgamento final da ação.





A disputa entre as duas partes é por cerca de R$ 16 milhões que devem ser repassados aos clubes filiados a LFF nos próximos dias. O recurso é um adiantamento de um contrato para gerir os direitos de transmissão da Liga pelos próximos 50 anos. No entanto, a LFF ainda não está totalmente formalizada e, caso a entidade não consiga se consolidar, este dinheiro terá que ser devolvido pelos clubes, acrescidos de juros.

Publicidade

Publicidade





A SM Sports entende que este recurso tem que ser dividido conforme o contrato de gestão que existe com o LEC. O contrato prevê que todo recurso que entra no futebol do LEC seja dividido em 90% para a gestão e 10% para o clube. Por outro lado, o Londrina se defende alegando que o acordo com a LFF passará a valer a partir de 2026, um ano depois do fim do atual contrato com a SM Sports, e, por isso, todo o recurso deve ser repassado ao clube.