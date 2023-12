Londrina Basketball busca vaga na final do Paranaense masculino

Falta pouco para saber quem vai ficar com o título do Campeonato Paranaense Masculino Adulto 2023. Na manhã desta sexta-feira (1), a APVE Londrina Basketball embarca para Pato Branco, onde será disputada a fase final da competição.







No sábado (2), às 15h, o time londrinense enfrenta a LD Ponta Grossa em jogo único da semifinal. No domingo (3), o Ginásio do Sesi vai receber a disputa do terceiro lugar, às 14h, e a grande decisão, às 16h15.

Os jogos terão transmissão ao vivo pelos perfis de Facebook e Youtube da Federação Paranaense de Basketball.





O time londrinense, comandado pelo técnico Arody Neto, se classificou para a fase final com a segunda melhor campanha da primeira fase.

Em oito partidas, a equipe conquistou seis vitórias e sofreu apenas duas derrotas, ambas para o Pato Basquete, que é o atual campeão estadual e é o único projeto do estado na disputa do NBB, a elite do basquete nacional.





Para ser finalista pelo segundo ano consecutivo, a aposta está no desempenho individual de alguns atletas. O armador Luis Miguel, com média de 19.7 pontos por jogo, o ala/armador Nathal, com média de 13.2, e o ala Felipe Matias, com média de 15.7, estão entre os dez principais cestinhas do campeonato.





Nathal também é líder no quesito assistência, com média de 4.7 por jogo, e o ala/pivô Luan é o principal reboteiro da competição, com média de 10.8.





