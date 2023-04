Londrina é a melhor equipe do Brasil na categoria sub-20 de atletismo

A melhor equipe sub-20 de atletismo do Brasil é de Londrina.





Em uma campanha histórica, o time Londrina/FEL/IPEC venceu a disputa acirrada com agremiações tradicionais e financeiramente mais potentes da modalidade e sagrou-se campeã brasileira interclubes, levando os três troféus em disputa na competição realizada no último final de semana, no CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo), em Cascavel.

O time comandado pelos técnicos Gilberto Miranda e Silvana Vieira venceu nos naipes feminino (99,5 pontos) e masculino (87,5 pontos), e também no geral com 187 pontos.





A equipe teve 27 atletas em ação na competição. No total, foram 12 medalhas conquistadas, sendo quatro ouros, três pratas e cinco bronzes.

"Mais uma conquista gigante de uma equipe do interior com menor orçamento e que mostra novamente sua força diante dos times mais tradicionais do país. Uma conquista fruto de um trabalho consistente e que coloca o desenvolvimento do atleta como prioridade”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda.





Este foi o terceiro título brasileiro conquistado pela equipe de Londrina num intervalo de quatro anos. Os dois anteriores vieram na categoria sub-18, com os canecos dos nacionais interclubes das temporadas 2019 e 2022.

“Só nós sabemos a dificuldade que temos para manter o projeto forte a cada temporada. Tivemos perdas importantes de receita, e mesmo assim temos nos redobrado para trazer conquistas de alto nível para o atletismo de Londrina, que sem dúvidas, hoje é uma referência nacional”, reforçou Miranda. “Somos muito gratos a todos que participaram de mais esse título, especialmente a nossos patrocinadores e parceiros, pilares vitais nessa jornada".





A londrinense Júlia Ribeiro (Rimar) foi mais uma vez o grande destaque da equipe. A jovem de 17 anos conquistou o bicampeonato da categoria na prova dos 400 metros. Ela também levou o ouro no revezamento 4x400 metros misto e a prata no revezamento 4 x 400 metros feminino.

“Estou muito feliz, é uma realização enorme conquistar tudo isso e poder ajudar a equipe num momento único como esse. Trabalho árduo em conjunto com meu treinador e que tem dado resultados. Agora é seguir focado, porque a temporada será longa”, falou a atleta.





Entre os homens, Elias Santos brilhou com quatro medalhas: ouros nos 400 metros e revezamentos 4 x 400 metros misto e 4 x 400 metros masculino, e prata nos 800 metros.

Com os resultados, tanto Elias como Júlia estão garantidos na seleção brasileira que vai representar o Brasil no Sul-Americano da categoria, marcado para o período de 19 a 21 de maio, em Bogotá, na Colômbia.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) e Ipec (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura); e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba Advocacia, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

MEDALHISTAS





OUROS

Júlia Ribeiro (Rimar) | 400 metros rasos

Elias Santos | 400 metros

Revezamento 4 x 400 metros misto | Elias Santos, Júlia Ribeiro (Rimar), Letícia Lopes e Paulo Romualdo

Revezamento 4 x 400 metros masculino | Artur Treicher Neto, Ruan Miguel Souza, Elman Silva de Oliveira, Elias Santos





PRATAS





Revezamento 4 x 100 metros feminino | Júlia Ribeiro (Rimar), Nicole Domene, Laura Catharino e Letícia Lopes

Revezamento 4 x 400 metros feminino | Júlia Ribeiro (Rimar), Nicole Domene, Maria Eduarda Ferreira e Letícia Lopes

Elias Santos | 800 metros





BRONZES





Gabriel Tavares | Salto em altura

Nathalia Nerling | 800 metros

Nathalia Nerling | 1500 metros

Paulo Henrique Romualdo | 110 metros com barreiras