Londrina EC anuncia contratação de atleta australiano

O Londrina anunciou o seu 16º reforço da temporada. Trata-se do meia australiano Dylan Ruiz-Diaz. O jogador de 22 anos já treina no clube e aguarda a regularização da documentação para poder estrear com a camisa alviceleste.



Ruiz-Diaz nasceu em Sydney, mas é filho de pais uruguaios e possuí dupla cidadania. O jogador iniciou a carreira em 2018 no futebol australiano atuando pelo Central Coast. Em 2020, jogou em dois clubes da Polônia: o Sportis Lochowo e o Wisla Pulawy.



No ano passado, atuou pelo Juventud, da segunda divisão do Uruguai. Foram 11 partidas em 2023, sendo cinco como titular. Marcou três gols e deu uma assistência. Ruiz-Diaz teve passagens pelas categorias de base da seleção australiana.



O jogador pode tanto atuar como um camisa 10 quanto um meia mais ofensivo, atuando próximo aos atacantes. O australiano assinou contra com o LEC até o final da série C. O Londrina corre contra o tempo para regularizar a situação do atleta e colocá-lo em condição de atuar ainda no Campeonato Paranaense. O prazo final para inscrição de novos atletas no Estadual termina nesta sexta-feira (23).