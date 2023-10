Londrina EC cede a empate e sedimenta o caminho para a série C

O 1% de possibilidade do Londrina se livrar do rebaixamento para a Série C vem sendo reduzido a décimos rodada após rodada. Com a chance de, enfim, voltar a vencer depois de um mês, o LEC viu os três pontos escaparem mais uma vez ao empatar com o CRB em 1 a 1, na noite deste domingo (29), no estádio do Café. O Tubarão dominou parte do confronto, saiu na frente no início do segundo tempo e ainda teve a vantagem de contar com um atleta a mais, após Anselmo Ramon levar o vermelho num lance de agressão.

No entanto, o Londrina viu um "antigo novo" problema voltar a aparecer e não conseguiu administrar o resultado, para tristeza de menos de 500 torcedores que compareceram no Café. Foi o terceiro jogo seguido que a equipe não segurou o placar. A igualdade deixa o Tubarão com 27 pontos, na penúltima colocação, a oito pontos da Ponte Preta, primeiro fora da zona de rebaixamento. Com quatro rodadas para o final da Série B, existem apenas 12 pontos ainda em disputa. Publicidade Publicidade

O LEC joga novamente na sexta-feira (3), às 21h30, contra o Guarani, em casa. O clube de Campinas perdeu no fim de semana – 1 a 0 para o Botafogo-SP – e está na sétima posição, com 55 pontos. Leia mais: Time da casa tem vantagem Após confusão em último jogo, Londrina Futsal decide vaga na Liga Nacional em Cascavel Ídolo Gabigol ganha voto de confiança e se aproxima de renovação no Flamengo Contrato provisório Lesionado, Lucas pode ter só mais quatro jogos com a camisa do São Paulo Bom momento Gil soma argumentos para renovação em fim de contrato no Corinthians



Equilíbrio

Publicidade



Com a bola “queimando” no pé dos jogadores do LEC, o adversário mandou nas jogadas nos primeiros quinze minutos de partida. O CRB levou perigo com Fábio Alemão, que obrigou o goleiro Neneca a trabalhar. O Tubarão foi conseguindo igualar a posse de bola e equilibrar o duelo. A melhor chance da etapa inicial, inclusive, foi alviceleste. Após cruzamento, Victor Hugo cabeceou na cara de Diogo Silva, com o goleiro do clube alagoano defendendo na base do reflexo.

Victor Hugo voltou a aparecer bem aos 33 minutos. William Barbio lançou pelo lado direito, o meia apareceu como elemento surpresa e deu uma cabeçada fulminante em direção ao gol, com o Diogo Silva salvando. Aos 39 minutos, a defesa do Londrina saiu errado pela segunda vez na partida e quase “entregou o ouro” ao Galo da Praia, mas Anselmo Ramon foi interceptado pelo camisa um azul e branco. Publicidade



Euforia e decepção



O Tubarão voltou animado para a etapa complementar e conseguiu tirar o zero do placar aos três minutos. Na cobrança de escanteio, Gabriel cabeceou, a zaga tentou tirar, mas a sobra ficou com Iago Dias, que chutou uma bomba. Diogo Silva defendeu, porém, no rebote Gabriel apareceu novamente e colocou no fundo da rede. A bandeira sinalizou impedimento, entretanto, após análise no VAR, o árbitro validou o gol. Publicidade

O CRB respondeu seis minutos depois com Anselmo Ramon, que livre de marcação mandou longe. O mesmo Anselmo Ramon foi expulso aos 26 minutos, após dar um soco no jogador do Londrina num lance sem a bola. O LEC teve a chance de ampliar com Peu, numa saída atrapalhada do goleiro adversário, entretanto, o atacante finalizou mal. Com uma sina que persegue o Londrina desde o início da competição, o time deixou a equipe de Alagoas igualar.

Aos 39 minutos, Copete desceu com liberdade pelo lardo esquerdo, cruzou para Mike, que livre de marcação só teve o trabalho de chutar para o gol. O Londrina seguiu dando espaços para o adversário, que não soube usar as bobeadas a favor. No final do acréscimo, Rafael Vaz colocou uma bola na trave, como tem sido a vida alviceleste na segunda divisão. Publicidade

No apito final, os atletas do Londrina deixaram o campo frustrados. “Tínhamos que ter trabalhado mais a bola, ter qualidade. Não conseguimos matar o jogo e o futebol não perdoa. É continuar trabalhando para ver o que dá para fazer”, afirmou o lateral Lucas Mendes, em entrevista à rádio Paiquerê 91,7. Foi o terceiro empate consecutivo no campeonato.



Ficha técnica

Publicidade