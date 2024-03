Londrina EC coloca Athletico no bolso e sai na frente pela vaga na semifinal do Campeonato Paranaense

Diante de um estádio do Café com 14 mil pessoas, o Londrina fez bonito e saiu na frente pela briga por uma vaga na semifinal do campeonato Paranaense ao garantir o triunfo por 1 a 0 em cima do Atlhetico, na quente tarde deste sábado (2).





Passando o jogo inteiro criando inúmeras possibilidades, o LEC conseguiu fazer o gol salvador somente no final do segundo tempo, com Henrique, quebrando uma invencibilidade de 29 partidas do Furacão no Estadual, que perdurava desde 2022.

A volta está marcada para o próximo domingo (10), às 18h30, em Curitiba. O LEC irá a campo pelo empate, enquanto que o adversário vai precisar vencer por dois gols ou mais para avançar.





CORRERIA E MARCAÇÃO

O LEC fez um primeiro tempo de muita correria e marcação, o que rendeu um duelo movimentado. O time ameaçou o gol do goleiro Bento, convocado para a Seleção Brasileira, com Marthã e Darlan com menos de 15 minutos de bola rolando.





A resposta rubro-negra veio com Di Yorio e até teve rede balançando com Canobbio, no entanto, a arbitragem sinalizou impedimento.

Aos 26 minutos, Bento quase fez lambança. Kaíque Rocha recuou para o camisa um, que furou e por pouco não fez contra. Na reta final, o Atlhetico tentou novamente com Di Yorio, que acabou bloqueado. Já o Tubarão ameaçou abrir o placar em jogadas de Peu e Longuine, que por pouco não fez um golaço.





ALEGRIA ALVICELESTE

O Londrina voltou para a etapa complementar pressionando o adversário e com “fome” de gol. Com quatro minutos, Everton recebeu dentro da área, chutou uma bomba, que foi por cima da trave. Na sequência foi Calyson, que cara a cara com o goleiro, viu Bento segurar.





Aos 19 minutos o Tubarão perdeu uma chance inacreditável. Everton, sozinho e de frente para o gol, tocou rasteiro, com o defensor athleticano impedindo com a perna.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: