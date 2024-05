Londrina EC melhora aproveitamento e projeta pontuação para se classificar

O Londrina perdeu uma posição, mas fechou a quinta rodada da Série C no G8. A classificação do Brasileiro está desequilibrada em razão de diversos jogos dos times gaúchos terem sido adiados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.





No entanto, se mantiver o aproveitamento atual, o Tubarão tem grandes chances de chegar à próxima fase.



O LEC é o oitavo colocado, com oito pontos, em cinco jogos. Aproveitamento de 53%. Nos dois anos anteriores, quando a Série C passou a utilizar o atual formato de disputa, o oitavo colocado, último time a se classificar, teve 50% de aproveitamento.





Em 2022, foi o Aparecidense e, no ano passado, a vaga ficou com o São Bernardo.



Há dois anos, o ABC, que terminou em sexto lugar, conquistou 54% dos pontos. Em 2023, o Botafogo-PB, sexto colocado, teve 52% de aproveitamento, enquanto que Brusque e São José-RS, quarto e quinto colocados, respectivamente, somaram 54% dos pontos disputados.





A matemática do Londrina é que 30 pontos, que representam 52% de aproveitamento, sejam suficientes para avançar para o quadrangular decisivo. O Tubarão terá mais 14 jogos pela frente ou 42 pontos em disputa.





O Alviceleste tem a chance de melhorar o seu aproveitamento e ratificar a sua posição no G8 no jogo de domingo (26) contra o Volta Redonda, às 19h, no estádio do Café. O time carioca disputou quatro partidas e soma três vitórias, 75% de aproveitamento.





