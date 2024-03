Londrina EC reformula elenco com saída de jogadores ligados à SM Sports

O objetivo do Londrina de se afastar cada vez mais da ex-parceira do futebol chega também agora ao elenco profissional.





Depois de liberar vários jogadores e funcionários da base e do departamento de futebol ligados a SM Sports, o clube começa a abrir mão de alguns atletas que possuem vínculos com o ex-gestor Sérgio Malucelli.



O LEC não confirma as saídas, mas a reformulação do elenco alviceleste pensando na Série C já começou. Do grupo que disputou o Campeonato Paranaense, cinco já foram liberados. O goleiro Yvan, o zagueiro Samuel Oti, o lateral Lauan, o meia Jonas e o atacante Cirilo.





Todos têm vínculos com a SM Sports, que possui 70% dos direitos econômicos dos atletas. Os outros 30% pertencem ao Londrina.



Destes jogadores, quem teve mais oportunidades no Estadual foi o lateral-esquerdo Lauan, que participou de cinco jogos. Jonas atuou em três, mas nenhum como titular. Em contato com a FOLHA, o empresário Sérgio Malucelli confirmou que solicitou a liberação do volante Victor Hugo.





"O Londrina tem até segunda-feira para liberar o atleta. Ele foi pouco aproveitado e prefiro que ele venha para o Cascavel para ter mais chances de jogar", frisou.

Malucelli tem apoiado o FC Cascavel, que vai jogar a Série D do Brasileiro. O empresário ressaltou que a liberação dos outros cinco atletas foi uma decisão do LEC e que não houve pedido da sua parte para a saída dos atletas e que eles não vão integrar o elenco do Cascavel.





Sobre o atacante Peu e o goleiro Neneca, que foram titulares no Paranaense, Malucelli afirmou que ainda não solicitou a saída dos jogadores, mas reconheceu que eles não devem continuar.





"Pela forma que eles estão trabalhando, não vão querer ninguém ligado à SM no Londrina, então acredito ser questão de tempo para os dois saírem também. Diante disso podemos pedir a liberação deles mais para frente."







