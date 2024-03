Londrina encara o Corinthians na quarta em Cascavel, por conta do gramado do Café

Intensificando a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina fará um amistoso contra o Corinthians-SP, na próxima quarta-feira, às 20h. O duelo acontecerá em Cascavel (PR), no Estádio Olímpico Regional.





Inicialmente, o duelo estava previsto para acontecer no Estádio do Café. No entanto, por conta de manutenções que estão em andamento no gramado, o uso do estádio ficou impossibilitado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nós recebemos um convite para disputar o amistoso diante do Corinthians-SP na cidade de Londrina, no Estádio do Café. Porém, o gramado está em fase de manutenção visando às partidas da Série C e isso inviabilizou a ideia inicial”, explica Robson Lima, Head Comercial e de Negócios do LEC.







“A partir disso, como as conversas já estavam bem encaminhadas, os organizadores sugeriram a realização da partida em Cascavel. Entendemos que a oportunidade de realizar esse amistoso diante de um grande clube, mesmo que em outra cidade, é importante e aceitamos o convite”, completa.



Publicidade