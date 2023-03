Londrina Esporte Clube apresenta Jatobá e pode anunciar novos reforços

A 26 dias da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina anunciou no final de semana a contratação do volante Jatobá.





Este é o primeiro reforço apresentado pelo clube que após a décima colocação no Campeonato Paranaense e a participação precoce na Copa do Brasil - foi eliminado pelo inexpressivo Nova Mutum (MT) por 4 a 2 na primeira fase.



O gestor do LEC, Sérgio Malucelli, anunciou reformulação total no elenco, mas somente 4 jogadores foram dispensados. Por ora, o maior destaque é a contratação do técnico Alexandre Gallo que fez boa campanha pelo Cianorte no Estadual.





O clube corre contra o tempo para se reforçar e o treinador estruturar seu esquema tática e definir um time-base.

O volante Carlos Eduardo Bacila Jatobá, 27, teve rápida passagem pelo Londrina em 2016. Em entrevista ao site do LEC, o jogador mostrou que está otimista quanto à oportunidade de disputar a Série B.





“A expectativa é a melhor possível, volto com mais experiência, venho para somar e agregar. Tenho espírito de liderança e tenho certeza que vou ajudar muito. Eu estou muito feliz e tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano”, afirmou o jogador que já defendeu JMalucelli, Londrina, FC Dunav-BUL, Sporting-POR, Atlético Goianiense, Brasil de Pelotas, CRB-AL, Santo André-SP e São Bento-SP.



Volante de boa saída de bola, Jatobá chega ao Tubarão após disputar o Campeonato Paulista pelo São Bento.





