Londrina Esporte Clube inicia dispensas e busca reforços para a Série B

Sem calendário até o início da Série B, o Londrina aproveita o momento de entressafra no ano para reformular o elenco visando a disputa do Brasileiro, que se inicia no dia 14 de abril.





Publicidade

Publicidade

Antes da chegada dos reforços, o clube começa a liberar alguns atletas que não serão aproveitados no restante da temporada.





Os primeiros oficialmente a deixarem o LEC são o zagueiro Thawan e o lateral Wendel. Thawan foi titular em oito partidas do Paranaense, mas caiu de rendimento nas rodadas finais. Já Wendel foi aproveitado em poucas partidas. Também estão de saída o volante Léo Pettenon e o centroavante Halef Pitbull.

Publicidade





Contratado para o ser o camisa 9 do Alviceleste, Pitbull foi titular em algumas partidas, mas deixa o Tubarão sem marcar uma vez sequer no ano.





Os quatro jogadores liberados tinham contratos de apenas três meses e como o Londrina não se classificou para a fase final do Paranaense, decidiu antecipar as rescisões.

Publicidade





E o desmanche vai continuar nos próximos dias. Ao menos mais dez jogadores devem ser liberados e a grande maioria deles possui vínculos até o final do mês ou início de abril.





Alguns garotos oriundos da base, que foram incorporados ao elenco principal neste início de ano, serão emprestados ao Hope, que vai jogar a terceira divisão do Paranaense, a partir de agosto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: