Londrina/FEL/Ipec classifica seis atletas para jogos brasileiros em Aracaju

A equipe Londrina/FEL/IPEC tem seis atletas classificados para os JEB's (Jogos Escolares Brasileiros), que serão disputados entre os dias 18 e 23 de maio, em Aracaju (SE). Eles alcançaram tal feito depois de vencerem suas provas na seletiva estadual, disputada no último final de semana, no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em Cascavel (PR).





Matheus Gama (Colégio Estadual Vicente Rijo) e Letícia Evelyn dos Santos (CE Monteiro Lobato – Cornélio Procópio) se classificaram em duas provas cada. O primeiro venceu os 100 e 200 metros, enquanto ela garantiu-se nos 200 e 400 metros. Leonardo Bastos Cantarin (Colégio Santa Marta), nos 110 metros com barreiras, Samuel André de Paula Souza (CE Profª. Benedita Rosa Rezende) no salto em distância, Luis Felipe Abilio Gomes Barbosa (CE José Angelo Baggio Orso - Cascavel), no lançamento do martelo, e Gabriel Felipe Barreto dos Santos (CE Vicente Rijo), nos 400 metros completam a lista de atletas da equipe londrinense classificados para a competição escolar nacional.

O velocista Matheus Gama valorizou a classificação dupla e falou em primeiro grande objetivo da temporada alcançado. “No planejamento da temporada, essa era uma primeira grande meta que a gente tinha, e conseguimos chegar bem. Agora é seguir o trabalho com meu treinador e chegar bem nos JEB´s para buscar a tão sonhada classificação para a Gymnasíade (Mundial Escolar)”, detalhou o jovem, treinador por Gilberto Miranda.





A classificação para os Jogos Escolares Brasileiros é o primeiro passo para tentar chegar à Gymnasíade, a maior competição escolar do planeta, que neste ano acontece entre os dias 23 e 31 de outubro, no Bahrein.





Para o técnico Gilberto Miranda, a classificação de seis atletas é mais um feito importante para a equipe de Londrina. “A gente trabalha muito esse planejamento com os atletas e essa classificação tem um significado importante quando pensamos na temporada e até para a carreira deles como um todo. São atletas com um potencial enorme no caminho para disputar uma competição internacional, para a equipe isso é grandioso”, exaltou.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unicesumar, Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Zuba Advocacia, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro e Academia AS Fitness.