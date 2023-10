Londrina Futsal bate São José em jogo tenso e vai às semis da Liga Nacional

Após uma partida tensa, com direito à suspensão e retomada neste domingo (8), o Londrina Futsal bateu o São José (SP) e garantiu uma das vagas das semifinais da LFF (Liga Feminina de Futsal). Os gols foram marcados por Gabi Amorim e Dany.





A disputa foi bastante equilibrada, como já projetava a técnica Jayne Borim. Na ida, as equipes ficaram empatadas em 2 a 2. Já em Londrina, o jogo estava 1 a 1 quando foi suspenso, na noite de sábado (7), devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Foram pelo menos três paralisações por conta das goteiras na quadra do ginásio Anhanguera/Unopar Piza.

Publicidade





A nove minutos para o fim o jogo foi retomado e, faltando três minutos, Dany garantiu a vitória do LEC com um gol de falta. Com a vitória, o Londrina dá mais um passo em busca do título da Liga Nacional.





Com a vitória, o Londrina dá mais um passo em busca do título da Liga Nacional. Nas semis, o time londrinense pega Stein Cascavel ou AD Telêmaco Borba, que fazem a partida de ida nesta segunda-feira (9); a volta está marcada para o dia 15.