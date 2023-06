Londrina Futsal disputa Copa Mundo Feminina em Paranaguá

O Londrina Futsal será um dos representantes do Paraná na Copa Mundo de Futsal Feminino, competição que será disputada entre os dias 4 e 10 de julho, em Paranaguá, no litoral paranaense. A disputa terá a presença de 12 equipes de sete países.





O time londrinense foi convidado pela organização para disputar o torneio e está no grupo A, ao lado do time da casa, o Rio Branco, o San Lorenzo (ARG) e o Normanochka (RUS).

A estreia do Londrina Futsal será no dia 4, às 10h, diante do San Lorenzo. A competição tem a chancela da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) e da Federação Paranaense de Futsal.





O convite ao Londrina Futsal aconteceu após a boa participação da equipe na Taça Brasil de Clubes, onde o time londrinense chegou até a semifinal.

"Será uma competição bastante interessante e trará muita experiência para a nossa equipe, tanto para as jogadoras como para a comissão técnica. Além da divulgação e visibilidade do nosso trabalho, da nossa equipe e da cidade", comentou a técnica Jayne Borim.





