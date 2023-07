Londrina Futsal é superado pelo Stein no Estadual

A equipe do Londrina Futsal Feminino recebeu na noite desta sexta-feira (14), no Ginásio Moringão, em Londrina-PR, o Stein Cascavel, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro e foi superado pelo placar de 5 a 2. Os dois gols Alvicelestes vieram de Bruna. Com o resultado, o LEC continua na 6ª posição com sete pontos. O próximo jogo pelo Estadual, será contra o Rio Branco, no sábado (29), às 18h00, no Ginásio da Unopar. Já o próximo duelo será contra Taboão Magnus, pela Liga Feminina de Futsal (LFF), no sábado (22), às 20h15, no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra-SP.

Publicidade

Publicidade

O Londrina abriu o placar com 01:12, Glória recuperou a bola da goleira, tocou em Bruna, que do campo de defesa, deu um belo chute para abrir o placar. Aos 04:53, a equipe visitante empatou com um gol contra de Vanessa Leal.

Publicidade

Com 10:18, em cobrança de falta, Simone virou o jogo, encerrando assim a primeira etapa. Com 07:10 do segundo tempo, Jaque Nunes recuperou a bola e ampliou. Menos de dois minutos depois, Camila fez o quarto.

Com 13:58, em cobrança de falta, Bruna soltou o pé e diminuiu o marcador. Aos 16:30, Jaque Nunes fechou o placar no Ginásio Moringão.