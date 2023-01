Londrina joga mal, perde mais uma vez e se aproxima do Z4

Esperando a vitória do alívio, o Londrina vai começar a semana ainda mais pressionado após o jogo da noite deste domingo (22).





No estádio Albino Turbay, o Tubarão perdeu para o Cianorte por 1 a 0, em gol que saiu depois de erro da zaga. O placar só não foi maior porque o goleiro Saulo fez defesas salvadoras e o Leão da Ilha desperdiçou cobrança de pênalti.

Diferentemente dos outros confrontos, o time não jogou bem e praticamente não incomodou o goleiro adversário. Além disso, o Alviceleste segue com apenas um gol marcado na competição.





O atacante Halef Pitbull, que fez seu primeiro duelo após ter a documentação regularizada, não correspondeu às expectativas e até foi substituído, assim como praticamente todo o meio-campo e ataque.

Com o revés, o LEC chegou à terceira partida consecutiva do Campeonato Paranaense sem saber o que é vencer. São duas derrotas e uma igualdade. Caiu para nono e perto do Z4, com mísero um ponto.





O próximo desafio é em casa, quinta-feira (26), às 20h, contra o Operário, que vem de triunfo. O Cianorte enfrenta o Cascavel um dia antes, no estádio Olímpico Regional.

BOBEIRA





O Londrina começou o jogo arriscando alguns chutes ao gol com o estreante Halef Pitbull, mas nada que assustasse o goleiro Guilherme Neto.





O Leão do Vale respondeu com Joanderson, que parou em Saulo. Aos 24 minutos os donos da casa abriram o placar.





Em saída errada da zaga alviceleste, Luiz Fernando mandou para o fundo da rede. O LEC, que já não tinha um bom desempenho, sentiu e pouco fez no tempo restante para, pelo menos, empatar.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.