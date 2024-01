Londrina se reapresenta e começa a se preparar para o Campeonato Paranaense

O Londrina deu o pontapé inicial na preparação para a temporada de 2024 nesta quarta-feira (3) com a reapresentação do elenco no CT da SM Sports.





Com a Squadra Sports como nova parceira, o clube estreia no Campeonato Paranaense no próximo dia 18, em Ponta Grossa, contra o Operário.

O técnico Emerson Ávila teve um primeiro encontro com sua nova comissão técnica, que tem integrantes novos e remanescentes do ano anterior. Entre as novidades está o auxiliar Márcio Goiano, que jogou pelo Tubarão em 1997 e, como auxiliar técnico, passou por Coritiba, Vila Nova, CSA, Marcílio Dias e São Bernardo.





Na preparação física, outro conhecido de Ávila: Quintiliano Lemos, que traz no currículo mais de 20 anos de Cruzeiro e já trabalhou com o técnico.

Nas demais funções, os profissionais que já integram o LEC continuam. Edson Sabiá estará à frente na preparação de goleiros, Joílson Amorim na fisioterapia, Giovani Mello será o nutricionista, Fábio Santos, o Índio, será o massagista, Sidnei Schelian, o Chimbika, continua como roupeiro.





Além deles, João Severo continua como supervisor de futebol e Tarlyson De Angelis como auxiliar de preparação física.





Durante a tarde, os atletas tiveram uma conversa com o técnico e iniciaram o aquecimento com Lemos. Na sequência, Ávila fez seu primeiro trabalho técnico-tático com os jogadores.







