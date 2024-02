Londrina EC sofre virada e perde de 2 a 1 para o Athletico no Estádio do Café

O Londrina não conseguiu manter a sequência positiva no Campeonato Paranaense e perdeu de virada para o Athletico por 2 a 1, na tarde deste sábado (10), no estádio do Café, pela oitava rodada. O time segue sem vencer em casa no Estadual e tem agora duas derrotas e um empate.





Já o rubro-negro, que atuou com uma formação completamente reserva, segue invicto e líder da competição, agora com 20 pontos.



O Tubarão vinha de quatro pontos conquistados nas duas partidas anteriores e havia saído da zona do rebaixamento. Com o revés diante da torcida, o LEC permanece com sete pontos e não consegue entrar no G8 do Paranaense, faltando apenas três rodadas para o término da fase classificatória.





O Londrina começou bem a partida, saiu na frente com gol de Peu, mas tomou o empate ainda na primeira etapa e tomou a virada no segundo tempo. O Tubarão volta a campo na quarta-feira (14) para enfrentar o Andraus, às 11h, na Vila Capanema, em Curitiba.

JOGO





Apesar do sol escaldante e dos 35 graus no estádio do Café, o jogo foi bastante movimentado no primeiro tempo. Com menos de dois minutos, o Londrina já havia finalizado duas vezes contra o gol atleticano.

O rubro-negro assustou aos nove minutos em falta cobrada por Jader, que Gabriel Félix defendeu. O LEC respondeu com finalização perigosa de Calyson, que o goleiro Leo Linck espalmou.





Aos 12, saiu o gol do Tubarão. Thiago Ennes fez lindo lançamento na ponta esquerda para Peu. O atacante aproveitou o erro do zagueiro Belezi, invadiu a área e finalizou duas vezes para mandar a bola no canto baixo direito de Linck.





Não deu nem tempo da torcida alviceleste comemorar. O Athletico empatou aos 16. O zagueiro Kaique Rocha achou lançamento no meia da zaga para o atacante Benítez. O paraguaio dominou na frente do zagueiro Darlan e tocou com categoria na saída de Gabriel Félix.





