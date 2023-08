Meia Garraty celebra retorno ao Londrina EC após seis meses

O meia Garraty voltou a ser opção no elenco do Londrina após mais de seis meses de recuperação de uma cirurgia no joelho.





O jogador entrou em campo novamente na derrota para o Criciúma, no sábado, em Santa Catarina. Garraty se machucou ainda na terceira rodada do Paranaense, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho na partida contra o Cianorte.





O jogador alviceleste fez uma publicação nas suas redes sociais com momentos da sua recuperação e agradeceu e celebrou o seu retorno aos gramados. "Após 182 dias, seis meses de muita constância diariamente com três turnos de trabalho com extrema dedicação, fortalecimento físico e mental, chegou o dia mais aguardado da minha vida, o meu retorno! Vitória!".



Garraty entrou aos 22 minutos do segundo tempo do jogo no Heriberto Hülse no lugar de Paulinho Moccelin. O meia chegou ao LEC no início da temporada com contrato de apenas três meses. Após estrear com gol, o jogador agradou e teve o seu vínculo prolongado pelo clube. No entanto, a contusão grave impediu uma sequência no Tubarão.





"12.08.2023 minha reestreia de fato em campo. Um dos dias mais significantes, feliz e marcantes de toda a minha vida. Obrigado senhor meu Deus!", escreveu o jogador.





"Todo atleta tem tamanha consciência e entendimento de tantas oscilações intensas e profundas que vivemos em nossa carreira, mas sem dúvidas a intensidade psicológica e emocional por conta de uma lesão é indescritível e a mais pesada de todas".





