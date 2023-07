Na zona de rebaixamento, Londrina EC é o time com mais derrotas na Série B

Mudou o técnico, a formação, mas situação do Londrina continua a mesma: dramática. Eduardo Souza estreou no fim de semana com o pé esquerdo, ao ver a 11ª derrota do time na Série B do Brasileiro, em 16 rodadas. O revés da vez foi para o Guarani, pelo placar de 2 a 1, em Campinas, SãoPaulo.





O LEC, inclusive, é a equipe com mais derrotas no campeonato. Até o lanterna, ABC, tem menos resultados ruins que o Alviceleste, porém, leva a pior quando o assunto é quantidade de vitórias.

O Tubarão segue na zona de rebaixamento, estacionado na 18ª colocação, com apenas 11 pontos, um a mais que o ABC, e um a menos que o primeiro clube fora da área da degola, o Tombense.





O Londrina se livrou de cair para a última posição ao ver os adversários que atravessam má fase também perderem no sábado (8).

O LEC acumula outra marca negativa: já são nove partidas consecutivas sem saber o que é somar três pontos.





“Precisamos erguer a cabeça e analisar. Falei para os jogadores que precisamos olhar para dentro de cada um e ver o que precisa ser melhorado. Vamos trabalhar essa semana e escolher a melhor estratégia contra o Vila Nova”, destacou o técnico Eduardo Souza, em entrevista à rádio Clube FM 95.7.





