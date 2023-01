Atleta londrinense vai representar o Brasil no Sul-Americano de cross country

Atual campeã sul-americana sub-20 da prova dos 6 km de cross country, Gabriela Tardivo defende seu título na edição 2023 da competição, marcada para o próximo domingo, em Poços de Caldas (MG). A atleta da equipe Londrina/FEL/IPEC vai defender a seleção brasileira no campeonato que terá a participação de 67 competidores de seis países: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.



Gabriela garantiu sua vaga na competição internacional depois de vencer a Copa Brasil, ainda no final do ano passado, em Bragança Paulista (SP), e está confiante em uma boa participação no Sul-Americano. “É sempre uma prova muito difícil, há muitos fatores para estudar e temos de ter uma boa estratégia. Espero que possamos conseguir novamente um bom resultado”, disse a jovem, que é treinada por Cristiano Ribeiro.



O Sul-Americano é classificatório para o Campeonato Mundial de Cross Country de Bathurst, na Austrália, marcado para o dia 18 de fevereiro. Serão convocados os atletas campeões sul-americanos, nas provas individuais do adulto e do sub-20, desde que sejam cumpridos os requisitos da World Athletics.