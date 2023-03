Atletas de Londrina brilham em título do Paraná no Brasileiro Escolar, em Brasília

A equipe Londrina/FEL/IPEC teve importante papel na campanha que garantiu o título brasileiro escolar masculino para a seleção paranaense no campeonato disputado em Brasília (DF). Foram seis medalhas conquistadas – três em finais ouro e outras três em finais prata - pelos atletas do time, além da participação decisiva do técnico Gilberto Miranda.



“Mais um grande resultado, uma competição de nível nacional, com a participação de atletas bem colocados no ranking brasileiro, e mais uma vez mostramos que o trabalho que a gente vem desenvolvendo tem muita força”, destacou o treinador londrinense, que chegou ao seu 25º título nacional por equipes em competições de cross e pista.



Na pista, o trio Ruan Miguel Souza, Matheus Gama e Gabriel Tavares brilhou e foi importante para o Paraná alcançar o título. O primeiro foi ouro nos 400 metros com barreiras na final ouro e tem chances de ser convocado para o Mundial Escolar, que será realizado em agosto, no Rio de Janeiro. Ele também ficou com o bronze no salto em distância na final prata.



“Muito feliz com essa conquista. Ter a chance de disputar um campeonato de alto nível representando o seu estado é um privilégio enorme e pude dar a minha contribuição para o nosso time. Um resultado também que me dá muita motivação para seguir treinando e melhorando para os próximos objetivos da temporada”, falou Ruan, de 17 anos, aluno do Colégio Estadual Vicente Rijo, de Londrina.



Matheus Gama, também estudante do Vicente Rijo, conquistou duas medalhas de prata, nos 200 metros rasos final ouro e no salto em distância final prata. Gabriel Tavares (Colégio Estadual Monteiro Lobato, de Colorado) foi bronze no salto em altura final ouro e subiu ao lugar mais alto do pódio nos 110 metros com barreiras final prata.