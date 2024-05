Bernardinho volta manso à seleção e espera por gatilho nas Olimpíadas de Paris

Londrina EC faz promoção e abre setor de cadeiras para jogo deste domingo

Com o objetivo de aumentar a presença do torcedor no estádio do Café, o Londrina fará uma promoção no valor dos ingressos e vai liberar o setor de cadeiras no jogo contra o Volta Redonda, domingo (26), às 19h, em partida válida pela sexta rodada.