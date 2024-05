Londrina EC faz promoção e abre setor de cadeiras para jogo deste domingo

Com o objetivo de aumentar a presença do torcedor no estádio do Café, o Londrina fará uma promoção no valor dos ingressos e vai liberar o setor de cadeiras no jogo contra o Volta Redonda, domingo (26), às 19h, em partida válida pela sexta rodada da Série C.







Como há previsão de chuva para domingo, o LEC vai abrir o setor das cadeiras cativas para todos os torcedores. Não haverá acesso para as arquibancadas, que permanecerão fechadas. O acesso do público será dará exclusivamente pelas bilheterias do autódromo.



O ingresso custará R$ 60 (R$ 30 a meia) e será valor único. Nas partidas anteriores, o Alviceleste cobrou R$ 50 nos bilhetes de arquibancada e R$ 80 para as cadeiras. Crianças até 12 anos não pagam.





A promoção se estende também para os sócios-torcedores. Quem tem o Plano Arquibancada poderá acessar as cadeiras, sem custo adicional. Os sócios dos planos Cadeira e VIP terão direito a levar um acompanhante de graça.

A média de público do Londrina tem sido bem pequena até aqui na Série C. Nos três jogos como mandante, o público pagante total foi de 3.413 torcedores, o que dá uma média de 1.137 pessoas por partida.





Na estreia no Café contra o Ypiranga - derrota por 4 a 0 - foram 1.563 pagantes. No jogo seguinte, empate em 2 a 2 com o CSA, o público foi de 1.264, e no último domingo, vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, o Café recebeu 586 pagantes.





No Campeonato Paranaense, após um início ruim, o time melhorou no decorrer da competição e o LEC colheu bons frutos quando fez promoção nos valores dos ingressos na reta final do Estadual.





