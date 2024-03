'É entretenimento', diz Anderson Silva sobre influencers no boxe

Influenciadores digitais e pessoas dos mais variados segmentos têm protagonizado lutas de boxe. Caso notório ocorreu no Brasil, com o embate de Bambam contra Popó. Mundialmente, os irmãos Paul são o principal exemplo do fenômeno -Jake tem duelo marcado com Mike Tyson em 20 de julho. Anderson Silva, lenda do MMA com experiência no ringue, opinou sobre o tema em entrevista ao UOL. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



O QUE ANDERSON SILVA DISSE





"Temos duas coisas completamente diferentes uma da outra. Uma é o boxe profissional de alto nível, os lutadores ranqueados que lutam pelas associações reconhecidas no mundo do boxe. Outra é o mundo do entretenimento, que é essa coisa de youtuber lutando com ex-lutadores", disse.

"Acho que esses eventos de lutas de exibição, lutas entre youtubers e ex-lutadores, são legais para o entretenimento. Mas são dois mundos completamente diferentes (entretenimento e esporte)", complementou Anderson. "Esse tipo de evento é legal, mas não é algo que você pode dizer o que espera, projetar (a luta entre Jake Paul e Mike Tyson). Encaro como um entretenimento".





JÁ LUTOU CONTRA YOUTUBER



A última vez que Anderson Silva subiu no ringue foi justamente contra Jake Paul. O 'Spider' foi derrotado pelo norte-americano por decisão unânime, em setembro de 2022.

O boxe tornou-se o caminho escolhido pelo brasileiro desde sua saída do UFC. Além do embate contra Jake Paul, Anderson Silva subiu no ringue três vezes, com dois triunfos e uma luta de exibição sem vencedor declarado.

O lutador de 48 anos desconversou ao ser perguntado sobre participação em novos eventos desse perfil. Anderson Silva declarou que há negociações avançadas por seus próximos passos, mas que não pode fornecer mais detalhes. Ele recentemente se tornou embaixador de um novo projeto da cerveja Spaten.





OUTRAS RESPOSTAS DE ANDERSON SILVA





Jake Paul x Mike Tyson: "São gerações diferentes. Tirei foto com ele (Jake) e com o irmão (Logan) quando eram pequenos, um deles tinha 12 anos. Esse tipo de evento é legal, mas não é algo que você pode dizer o que espera, projetar. Encaro como um entretenimento."

Como essas lutas mexem com o público: "São duas gerações se encontrando, trazendo grupos diferentes. Muita gente dessa nova geração não sabe quem é o Mike Tyson, a garotada não sabe. Aí quando coloca toda essa turma que segue o Jake Paul nesse evento, as gerações se conectam. Foi o que aconteceu comigo. Muita gente sabia quem eu era, mas algumas pessoas não."