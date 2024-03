Richthofen, Abdelmassih, Nardoni e Edinho: presídio onde Robinho está é onde ficam detentos famosos

A penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba (SP), é conhecida por abrigar condenados em casos de grande repercussão nacional. O ex-jogador Robinho , 40, é mais um deles. Ele cumpre pena de nove anos por participação no estupro coletivo de uma mulher albanesa, cometido em 2013 em Milão, na Itália.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Outros criminosos que já passaram ou continuam no espaço são Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni, e Lindemberg Alves, assassino de Eloá Cristina.

Publicidade



Suzane Von Richthofen, que tramou o assassino de seus pais, e Cristian e Daniel Cravinhos, que executaram o crime, também foram enviados para Tremembé.



Gil Rugai, condenado pela morte do pai e da madrasta, Mizael Bispo, autor de feminicídio contra Mércia Nakashima, e Elize Matsunaga, presa acusada de matar e esquartejar o marido, são outros nomes conhecidos levados ao complexo.

Publicidade



Roger Abdelmassih também passou pelo local cumprindo pena por uma série de estupros.



Mas Tremembé também já recebeu um ex-jogador famoso -e que, como Robinho, fez fama no Santos. Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, ficou na prisão dos famosos quando cumpriu pena por envolvimento no crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Na época das denúncias, Edinho negou o crime.

Publicidade



A penitenciária número 2 de Tremembé tem capacidade para 584 presos e possui 434 atualmente. O local possui dois pavilhões para condenador a regime fechado e um alojamento para os presos do semiaberto.

Celas variam de 8 a 15 metros quadrados e têm capacidade para até seis pessoas.



No complexo, há campos de futebol, biblioteca, salão para jogos, igreja ecumênica e uma horta. A comida é feita na própria cela, e as visitas acontecem somente aos fins de semana.

Publicidade