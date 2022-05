Equipe do Londrina Futmesa vence o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro

A equipe londrinense de futebol de mesa venceu o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro na categoria Subbuteo no último domingo (29), no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).



LEIA TAMBÉM: Equipe do Londrina de futmesa vai disputar Campeonato Brasileiro em São Paulo

Na modalidade por equipes, o time londrinense tirou o Corinthians, o anfitrião, na semifinal e derrotou o Palmeiras Futmesa na final, sendo o campeão. No individual, Rony Suzuki, do Tubarão, também conseguiu o vice-campeonato Brasileiro.