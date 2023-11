Fórmula 1 anuncia renovação do GP de Interlagos até 2030

A Fórmula 1 divulgou nesta sexta-feira (3) que o Grande Prêmio de São Paulo, no circuito de Interlagos, vai permanecer no calendário da categoria até 2030.





O contrato anterior do circuito terminaria em 2025, mas o tempo do acordo foi estendido por mais cinco anos.

O anúncio do aumento do vínculo aconteceu durante uma entrevista coletiva concedida pelo CEO da F1, Stefano Domenicali, ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do promotor da prova, Alan Adler.





Nunes e Adler comunicaram que os valores e os termos do novo contrato são os mesmos do anterior assinado durante a gestão de Bruno Covas (PSDB), falecido em 2021.





O autódromo José Carlos Pace sedia a partir desta sexta-feira (3) a sexta e última corrida sprint de 2023. A participação brasileira no calendário da F1 completou 50 anos na atual temporada.