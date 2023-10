Ginastas de Londrina conquistam título com o Brasil

Três ginastas da ADR Unopar Muffato, equipe de Londrina, conquistaram neste fim de semana o título de campeãs Sul-Americanas de ginástica rítmica com a seleção brasileira, em Barranquilla, na Colômbia. Gabriela Castilho e Júlia Kurunczi competiram na modalidade de conjunto, levando o ouro com a somatória das apresentações da categoria junto com as outras quatro atletas do país.





Já Júlia Castro, que também é da equipe londrinense, disputou o individual geral e ficou com a medalha de bronze, e no geral e obtive o primeiro lugar em equipe com mais duas ginastas do Brasil. A competição acontece desde 11 de outubro e vai até esta segunda-feira (16).