Giullia Penalber faz história com ouro para o Brasil no wrestling do Pan

O Brasil obteve a primeira medalha do wrestling nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023 na quinta-feira (2). E foi de ouro, com Giullia Penalber na categoria até 57 kg do estilo livre. Medalha histórica, já que foi o segundo ouro brasileiro na história da modalidade em Jogos Pan-americanos.





O primeiro lugar veio numa decisão acirrada e emocionante diante da canadense Hanna Taylor. A brasileira venceu no detalhe, com o placar final de 7 a 6 depois de um eventual empate e vantagem da Penalber, que havia aplicado uma técnica de maior pontuação (4 pontos). Esta foi a segunda medalha em Pans dela, que foi bronze em Lima 2019.

Publicidade

Publicidade





“Foi uma honra conquistar essa medalha de ouro. Ainda está caindo a ficha de que conquistei esse ouro, o segundo do wrestling brasileiro em Pans, ainda mais porque o primeiro veio de uma amiga muito querida, a Joice, que é uma grande referência para mim dentro do wrestling. É um momento muito especial e espero que ajude a incentivar o nosso esporte, que tem muito potencial para o nosso país”, ressaltou ela, referindo-se ao primeiro ouro em Jogos Pan-americanos na modalidade, conquistado por Joice Silva, na mesma categoria em Toronto 2015.





A trajetória de Penalber em busca do lugar mais alto do pódio veio com superação na quinta (2). Nas quartas de final, precisou virar o placar diante da americana Xochitil Motta-Pettis. A brasileira perdia por 5 a 0, e conseguiu aplicar uma técnica e conquistar o touch (encostamento), o golpe perfeito que encerra a luta, equivalente ao ippon no judô. Na semifinal, contra a cubana Angela Alvarez, novo touch para avançar à decisão.

Publicidade





E na final contra a canadense Hanna Taylor, ela encarou uma adversária conhecida, inclusive em Jogos Pan-americanos. A brasileira já havia vencido Taylor em Lima 2019 por 6 a 5 e esse placar parecia um prenúncio do que viria na decisão de Santiago 2023.





Ela iniciou a luta conseguindo uma técnica de 2 pontos, mas logo teve o empate da canadense. No segundo round, a brasileira chegou a ficar atrás no placar (3 a 2) por pisar fora da zona permitida no tatame. Mas a brasileira não se abateu e na sequência aplicou uma técnica para derrubar a canadense e conseguir 4 pontos.





A luta seguiu no controle da brasileira segurando o ímpeto de Taylor, que só conseguia pontuar ao forçar a brasileira a pisar fora do tatame. O tempo esgotou e o empate em 6 a 6 garantia a vitória da brasileira por ter aplicado uma técnica de maior pontuação. Mas Penalber ainda teve que segurar o grito de campeã para esperar a decisão da arbitragem após pedido de desafio da adversária. Nada feito e medalha de ouro garantida para o resultado histórico para o wrestling brasileiro.