Pan: Ouro histórico de Bárbara Domingos e título no conjunto do Brasil na ginástica rítmica

O Brasil reafirmou o grande momento que vive na ginástica rítmica com duas medalhas de ouro em Santiago 2023. Na quinta-feira (2), Bárbara Domingos se tornou a primeira atleta do país campeã do individual geral em Jogos Pan-americanos, em dobradinha com Maria Eduarda Alexandre, que ficou com o bronze. Além disso, o país faturou o hexacampeonato no conjunto.





No individual geral, o formato foi o mesmo dos Jogos Olímpicos, com soma as notas dos quatro movimentos: bola, maças, arco e fita. Até este ano, os melhores desempenhos do Brasil eram os bronzes de Natália Gaudio, em Lima 2019, e Angélica Kvieczynski, em Guadalajara 2011.

"Essa medalha é histórica pra mim, eu nunca tinha conseguido uma medalha de ouro em Jogos Pan-americanos. Sair daqui com a primeira medalha no individual geral me deixa muito realizada. Querendo ou não, vamos em busca de mais. Independentemente da cor, a gente já está muito feliz em conseguir sair com cinco medalhas de Santiago", celebrou Domingos.





Na soma, Bárbara Domingos fez 129.550 pontos, contra 127.400 da americana Evita Griskenas, que defendia o título, e 127.250 de Maria Eduarda. Já Jojô, cujo nome de batismo é Geovanna Santos, ficou com 118.950.

"O ano de 2023 foi muito especial para minha carreira, desde a Copa do Mundo, em Sofia, onde conquistei o nosso primeiro bronze. Esse foi um ano de muitas conquistas e encerrar 2023 com o ouro no Pan-americano, eu não consigo explicar, mas estou muito feliz. Essa conquista é fruto de muito trabalho. Tínhamos um objetivo no Mundial que era a conquista da vaga olímpica e veio. O Pan de Santiago veio para fechar com chave de ouro", concluiu Babi.





As provas

Domingos demonstrou grande execução nos movimentos tanto nas maças quanto na fita. No primeiro aparelho, tirou 32.200, atrás somente de Maria Eduarda, com 32.350. Já Jojô teve a sexta melhor nota, com 29.900.





No segundo aparelho, Babi, 23, tirou 32.150, assumindo de vez a liderança. A terceira melhor nota foi de Maria, com 30.600, e Jojô novamente ficou em sexto, com 29.550.

Babi apresentou-se ao som de "Garota de Ipanema" e "Bad Romance". Já Maria Eduarda, 16, que e disputou o Pan pela primeira vez, tirou 30.600 nas fitas. As apresentações foram regidas ao som de Elvis Presley. Jojô optou por "Rajadão".





"Em 2021, no Pan Júnior, em Cali (Colômbia), eu já sonhava estar aqui em Santiago 2023 e agora se tornou uma realidade extremamente grande, ainda mais com a medalha de bronze conquistada, eu estou muito realizada. Eu quero sair desse Pan com o pescoço pesado de muitas medalhas. A expectativa era muito grande antes de chegar aqui em Santiago, com muitos treinos, e o objetivo é sair com muitas medalhas", destacou Maria Eduarda.

No primeiro dia, na quarta-feira (1º), Maria Eduarda ficou em primeiro no arco (33.550) e sexto na bola (30.750). Babi ficou em quarto no arco (32.000) e em primeiro na bola (33.200). Jojô dormiu com um sétimo lugar no arco e quarto na bola.