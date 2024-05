Go Skate Day: evento celebra a cultura do skate em Londrina

Londrina vai receber mais uma edição do Go Skate Day, evento dedicado à celebração da cultura do skate, que vai contar com a participação de diversas crews de skate, espécie de time, e uma competiçao com atividades que somam pontos.





Com o objetivo de movimentar a cena e dar visibilidade ao esporte na região, o Go Skate Day está marcado para o dia 23 de junho, com uma programação que se inicia às 9h, no Bosque de Londrina, localizado na avenida São Paulo, 434.

Após essa concentração, os participantes farão a descida tradicional pela rua Pernambuco, até a pista de skate do Zerão, na Área de Recreação e Lazer Luigi Borghesi. No local, os integrantes das crews vão realizar provas que somarão pontos na gincana.





Por fim, a comemoração será eita na ASKL (Associação de Skate de Londrina), uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1986. Segundo Giovanni Cirino, atual presidente da ASKL, o evento pretende fortalecer, incentivar e apoiar a prática do esporte no município.

"Além de reunir skatistas e simpatizantes, a data é lembrada como um momento de celebração da cultura do skate e reflexão sobre políticas públicas que podem ser viabilizadas para o fortalecimento do esporte como um todo", explica Giovanni.





A relização do evento espera atrair, além de skatistas, turistas que queiram prestigiar o evento. A ASKL conta que, após as Olimpíadas de Tóquio, quando fez sua estreia como esporte olímpico, o skate tem recebido um aumento significativo de praticantes.





Criado pela IASC (Internacional Association of Skateboards Companies), normalmente, o Go Skate Day é comemorado no dia 21 de junho, mas, pensando em tornar o evento mais acessível e em atrair uma maior adesão do público, este ano será realizado no dia 23, em um domingo.





A data tem como um dos objetivos principais mostrar a cultura, o estilo de vida e as necessidades que os skatistas apresentam, buscando reconhecimento e investimentos para atender a comunidade do skate.