GP do Japão começa com treino livre nesta quinta-feira

COMO ACOMPANHAR O GP DO JAPÃO:



Quinta-feira, 4 de abril

Treino livre 1,das 23h30h às 00h30: BandSports/BandPlay/Site da Band

Sexta-feira, 5 de abril

Treino livre 2, das 3h às 4h: BandSports/BandPlay/Site da Band

Treino livre 3, das 23h30h às 00h30: BandSports/BandPlay/Site da Band

Sábado, 6 de abril

Classificação, das 3h às 4h: Band/BandSports/BandPlay/Site da Band

Domingo, 7 de abril

Corrida, a partir das 2h: Band/BandPlay/Site da Band e Rádio Bandeirantes e BandNewsFM



CIRCUITO DE SUZUKA





Distância: 5.807m

Recorde em corrida: 1min30s983 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2019)

Número de voltas: 53

DRS - 1 zonaDeteção após a curva 15 (130R)Ativação na reta principal

Pneus disponíveis: C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios)

Resultado em 2023

Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min28s878

Pódio:1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1h30min582º Lando Norris (ING/McLaren) +19s3873º Oscar Piastri (AUS/McLaren) +36s494

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DO JAPÃO





Muito desafiadora, com curvas de alta velocidade e muros próximos para um circuito permanente, Suzuka é uma das pistas prediletas dos pilotos. Os trechos que mais se destacam são a sequência de esses em subida, com vários pontos cegos, no primeiro setor, as duas curvas Degner, que costumam jogar os carros que vêm rápidos demais para fora, e a 130R, ainda que esta última venha sendo feita com pé embaixo na maioria das situações.

Para segurar o carro nas curvas de alta velocidade, é preciso aumentar o nível de downforce no carro, mesmo que isso vá prejudicar nas retas (que, por sua vez, não são longas). É importante que o carro esteja neutro principalmente para a primeira parte da volta, com uma sucessão de mudanças de direção em alta velocidade.

Depois dos pneus terem sofrido com o desgaste físico, por meio de granulamento, na última corrida na Austrália, a expectativa é de que o grande problema seja o superaquecimento no Japão. Esse é geralmente o fator limitante na maioria das provas da temporada e é no gerenciamento das temperaturas que está a grande vantagem da Red Bull nos últimos anos.



CURIOSIDADES SOBRE O GP DO JAPÃO





A pista de Suzuka foi construída como banco de testes para a Honda nos anos 1960. Originalmente um trecho cruzaria outro por meio de pontes três vezes. Mas, no desenho final, isso só acontece uma vez, dando o formato característico de um número 8 à pista. É o único circuito do calendário em que isso acontece.

A última fatalidade na Fórmula 1 ocorreu após um acidente sob chuva nas voltas finais do GP de 2014. Jules Bianchi sofreu lesões cerebrais após se chocar com um trator que fazia a remoção de outro carro, ficou em coma e morreu oito meses depois. Jovem promessa da academia da Ferrari, Bianchi era padrinho de Charles Leclerc.

Os pilotos japoneses tiveram apenas três pódios em sua história na Fórmula 1, mas curiosamente dois deles foram conquistados em Suzuka. O primeiro foi o de Satoru Nakajima, em 1990, em uma corrida histórica também para o Brasil, com a última dobradinha do país na F1 (com Nelson Piquet e Roberto Moreno, no dia do bicampeonato de Ayrton Senna). E o segundo foi conquistado por Kamui Kobayashi, com a Sauber, em 2012.