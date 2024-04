Interação com a natureza é um dos principais benefícios do Desafio das Capelas

A região Norte do Paraná, conhecida pelo amplo cultivo da agricultura, vem se transformando em rota atrativa para os adeptos do esporte na natureza.





Foi por isso que a prefeitura de Alvorada do Sul (a 70 km de Londrina) decidiu dar mais visibilidade às trilhas deslumbrantes do município que percorrem o meio rural, criando o Desafio das Capelas, um evento de mountain bike que traz uma nova opção aos entusiastas da prática esportiva.



“No dia 7 de abril os participantes deste novo roteiro irão conhecer as estradas que dão acesso às chácaras da região e terão uma vista ampla das lavouras de cana-de-açúcar e de pequenas plantações, além da paisagem ímpar proporcionada pela da Represa Capivara”, destacou Junior Voltarelli, Secretário Municipal.





Mas, além da contemplação da natureza, o Desafio das Capelas alia o cenário bucólico ao histórico da região que remonta à colonização do local. A rota permeia cinco capelas construídas em décadas passadas e que revelam a ocupação do local pelos colonizadores.

Pelo trajeto estão a capela da Vila Rural, do distrito da Esperança do Norte e do Ribeirão Vermelho, além das capelas dos condomínios Riviera do Nascente e Riviera do Poente. A rota, que passa por lagos, riachos e matas, também inclui o Lago dos Patos, principal ponto turístico de Alvorada do Sul.





A proposta é que o Desafio das Capelas seja um evento de superação pessoal que proporcione momentos inesquecíveis.





“Teremos pontos de hidratação por todo o trajeto e acompanhamento dos participantes pelas equipes de apoio para garantir total segurança aos ciclistas e uma experiência inesquecível”, afirmou Voltarelli.





