Londrina Bristlebacks bate Maringá Pyros e vai à final do Pinhão Bowl

O Londrina Bristlebacks derrotou o Maringá Pyros na tarde deste domingo (4), no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela semifinal do Pinhão Bowl. Com a vitória por 37 a 14, o time londrinense garantiu a vaga para a final da competição de futebol americano, que será em Ponta Grossa (Oeste), no domingo dia 02 de julho, contra o Phantoms Ponta Grossa.





Com um domínio total nos dois primeiros períodos, o Bristlebacks abriu uma vantagem grande no placar, encerrando o primeiro tempo com 31 a 0.

Na volta do intervalo, com mais um touchdown, chegou aos 37 pontos. Na sequência, o Maringá cresceu na partida e conseguiu dois touchdowns, mas a vitória foi do Bristle por 37 a 14.





A final do Pinhão Bowl ainda está sem local definido. O Londrina Britlebacks já fez história por ser o primeiro time a chegar duas vezes à final do Pinhão Bowl e vai em busca do bicampeonato. Em 2022, no VGD, a equipe londrinense venceu Cascavel Olympians.